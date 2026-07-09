ఆ రాశివారికి నేడు ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- వ్యాపారంలో ఫుల్ ప్రాఫిట్!
2026 జులై 9వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 9, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 9th July 2026 : 2026 జులై 9వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం జరుగుతోంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి విషయంలో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదవి, అధికారయోగం ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రుల ఆదరాభిమానాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బుద్ధిబలంతో లక్ష్యాలను సునాయాసంగా చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) :కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ మనోబలంతో అధిగమిస్తారు. ఒక దీర్ఘకాల సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆర్ధికంగా మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సానుకూల ధోరణితో ఉండడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. వృథా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లక్ష్యసాధనలో విజయం సాధిస్తారు. కీలకమైన వ్యవహారాల్లో జయం మీదే! ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక తీర్థయాత్రకి అవకాశం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో పెద్దల సలహాలు విజయానికి తోడ్పడుతాయి. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. అన్ని పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి, కెరీర్కు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారాలు ఆదరణ ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో అందరినీ కలుపుకొని పోవడం వల్ల పనుల్లో జాప్యం జరగదు. వ్యాపారంలో సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, ఆర్థికలాభాలతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఒక సంఘటన మీకు చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది. అపారమైన అనుభవంతో వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభకరమైన రోజు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసివస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనిశ్చితి, గందరగోళం చోటు చేసుకుంటాయి. సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో శాంతి స్థాపన కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీరామ దర్శనం శుభకరం.
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