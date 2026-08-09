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ఆ రాశివారికి నేడు మొహమాటంతో ఇబ్బందులు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 9వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 12:06 AM IST

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Horoscope Today 9th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 9వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో మెలగడం అవసరం. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు చాలా ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. బుద్ధిబలంతో ప్రయత్నిస్తే ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. నిరాశ చెందవద్దు. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఒక సంఘటన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత పెరగడంతో ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల సహకారంతో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఇంటికి అతిధుల రావడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం అధికంగా ఉంటుంది. ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం వల్ల శ్రమ తగ్గుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ సూర్యనారాయణమూర్తి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాభివృద్ధికి అవకాశాలు మరింత మెరుగు పడతాయి. వ్యాపారంలో విజయం చేకూరుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, పెద్దల ఆశీస్సులు అండగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. అధికారులు మీ పనితీరుతో సంతృప్తి చెందుతారు. ఆర్ధికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ధనయోగం సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిది. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా గతంలో ఉన్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా సజావుగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ పనులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికపరమైన లావాదేవీలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. ధర్మబద్ధమైన ఆలోచనలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా జాగ్రత్త పడండి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. బంధుమిత్రుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం మంచిది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శనిధ్యానంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.

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