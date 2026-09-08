ఆ రాశివారికి నేడు ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు!
2026 సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 8, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 8th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో వ్యవహరిస్తే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన విషయాల్లో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పొదుపు చర్యలు పాటించడం అవసరం. కుటుంబ విషయాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలోకన్నా మెరుగు పడుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబంలో ఒత్తిడి కలిగించే సమస్యలు తొలగుతాయి. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి పరంగా ఎదురయ్యే అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా అంటుంది. మితవ్యయం పాటించండి. బంధువులు, స్నేహితులతో సరదాగా సంతోషంగా గడుపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపడకుండా ప్రశాంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలతో పాటు శ్రమ కూడా పెరుగుతుంది. సమయపాలనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. వ్యాపారంలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం మంచిది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా కొత్త ప్రయత్నాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అధికారులు మీ పనితీరుకు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిగతంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ధనసంపదలు ప్రాప్తిస్తాయి. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. మీ శక్తియుక్తులతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ప్రమోషన్ కోసం చూస్తున్న వారు శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితి లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాలతో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు ధైర్యంగా స్వీకరించి ముందుకు సాగితే మేలు జరుగుతుంది. మీ సామర్ధ్యానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఒప్పందాలు, లెక్కలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఖర్చుల్లో నియంత్రణ పాటించండి. కుటుంబ వ్యవహారాలు కొన్ని అనుకోని మలుపులు తిరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులతో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే రోజు. నూతన వ్యాపార అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. కమిషన్, వ్యాపారం, వడ్డీ, రుణాలు, పెట్టుబడులు, మీ ఆదాయాన్ని పెంచుతాయి. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులపై భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్త వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల్లో ఈ రోజు విజయాన్ని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభ, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి మీకు సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. కార్యసాధనకు అనుకూలమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో తెలివైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
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