ఆ రాశివారికి వృత్తికి ఆటంకంగా అనారోగ్య సమస్యలు- ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు!
2026 అక్టోబర్ 8వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 8, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 8th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 8వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. ఆర్ధిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. పని ప్రదేశంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఫలదాయకమైన రోజు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాల్లోకి దిగవద్దు. అకారణ కలహ సూచన ఉంది. అందరితో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. కొందరి ప్రవర్తన బాధిస్తుంది. మనోవిచారం కలగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర కలహాలతో సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ శక్తి సామర్ధ్యాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ దత్తాత్రేయస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యంత అనుకూలమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయాన్ని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. వివిధ రంగాల్లో మీరు సాధించిన విజయాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ఉద్యోగంలో జీతం పెరుగుదల, స్థానచలనం వంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్ధికంగా ఎదగడంతో సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉంటారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా, అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. మీ పనితీరు పట్ల అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో పరిస్థితులు అన్నీ సవ్యంగా ఉంటాయి. పదోన్నతికి కూడా అవకాశం ఉంది! ఆర్థికంగా ధనయోగాలున్నాయి. సామాజిక గుర్తింపు, పరపతి పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. చిన్న పొరపాటుకు కూడా పెద్ద మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రతి క్షణం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపార పరమైన నిర్ణయాలు అందరితో చర్చించి తీసుకోవడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం రక్షిస్తోంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం. బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందాయకంగా గడుస్తుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. నచ్చిన వారితో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి అభివృద్ధి చేస్తారు. ముందుచూపుతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు ఆటంకం కలగవచ్చు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. డబ్బు విషయంలో ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
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