ఆ రాశివారికి నేడు వ్యాపార, వ్యవహారాల్లో లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 నవంబరు 8వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 8, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 8th November 2026 : 2026 నవంబరు 8వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చాకచక్యంతో వ్యవహరించి సమస్యలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో పురోగతి, ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి పరంగా ఎదగడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు వహించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆశయాలు నెరవేరి సంతృప్తి కలుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుని అధికారులు ప్రశంసిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన వ్యూహాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. పెరుగుతున్న ఆదాయం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలతో ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే అధిగమించవచ్చు. వ్యాపార లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. మాటల్లో తొందరపాటు లేకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. సోదరులతో, సన్నిహితులతో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, కార్యదీక్షతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యానికి ఆదరణ, గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులతో హోదా పెరుగుతుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వహించడం సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో, సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ చురుకైన పనితీరుతో ఉన్నతాధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో ఉల్లాసభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఆర్థికంగా గొప్ప శుభయోగాలున్నాయి. వ్యాపారం కోసం నిధుల సమీకరణకు అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో జీతం పెరుగుదల, బోనస్ వంటి లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. నూతన పెట్టుబడులకు ఇంతకంటే మంచి సమయం ఉండదు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీల్లక్ష్మి అష్టోత్తరం పఠించడం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కీలకమైన వ్యవహారాలు విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. మీ సమర్ధతకు ఆదరణ, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆదాయ వృద్ధికి అపారమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహనతో బంధాలు బలపడతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు పఠించడం ఐశ్వర్యదాయకం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. శ్రీలక్ష్మి నారాయణుల ఆరాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తన తమ రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కుటుంబంతో మీ సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా, అదృష్టకరంగా కొనసాగుతాయి. ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సుఖ సంతోషాలతో గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. నిరంతర కృషితో వృత్తి పరంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణ, సమయపాలనతో నడుచుకోవడం వల్ల లక్ష్యాలకు చేరువ కావచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో పరస్పర అంగీకారంతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ప్రాధ్యాన్యత క్రమంలో వ్యవహరించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
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