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ఆ రాశివారికి నేడు జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు- శ్రీ దుర్గాదేవిని దర్శిస్తే మేలు!

2026 జూన్ 8వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 8th June 2026 : 2026 జూన్ 8వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ధర్మనిష్ఠ మీ గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరమైన నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. సామాజిక ఉత్సవాల్లో, కుటుంబ వేడుకల్లో కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతారు. స్నేహితుల నుంచి విలువైన కానుకలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. వ్యాపారులకు కొత్తగా ఆరంభించే వెంచర్స్ లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వృత్తి నిపుణులకు, వ్యాపారులకు ప్రత్యేకంగా లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల సూచన ఉంది. అధికారులకు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. గృహంలో శాంతిసౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని రంగాల వారు ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యర్ధపూరిత ఖర్చులు పెరిగే అవకాశముంది. అనారోగ్య సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అధికారులతో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. శాంతంగా వ్యవహరించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనులు, వైద్య సంబంధమైన చికిత్సలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో కీలక వ్యవహారాలు చక్కబెడతారు. మనఃసౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే తీవ్రంగా శ్రమించాలి. వృత్తి రీత్యా ఏర్పడే నూతన పరిచయాలు మున్ముందు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు అందుకే వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన అభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. కెరీర్​లో విజయం సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ఆలోచనలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. భూ, గృహ ధనలాభాలున్నాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. సంతానం నుంచి శుభవార్త వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లలితాసహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కీలక పెట్టుబడులు, నూతన ప్రణాళికలు వాయిదా వేయడం మంచిది. శత్రువులను తక్కువగా అంచనా వేయవద్దు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో కొన్ని సంఘటనలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం, యోగ చేయడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలతో ఈ రోజంతా సంతోషంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. దైవానుగ్రహంతో ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ధర్మబుద్ధితో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. సమష్టి కృషి విజయాన్నిస్తుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ప్రతికూలత ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు, మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం రక్షిస్తుంది.

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