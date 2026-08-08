ఆ రాశివారికి గృహ, వాహన యోగాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 ఆగస్టు 8వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 8, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 8th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 8వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ బుద్ధిబలం, నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉద్యోగంలో మంచి హోదా సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో మీ కృషిని నమ్ముకుని ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆర్ధిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించడం వలన విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త మీకు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో పట్టుదలతో కృషి చేస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఉన్నతాధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. మీ కృషి, పట్టుదలే మీ విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. ఎవరెన్ని ఆటంకాలు కలిగించిన వెనకడుగు వేయకండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచడం మంచిది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ సహజ నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు వేసే ప్రతి అడుగు మిమ్మల్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మోసపోకుండా ముందు జాగ్రత్తతో మెలగండి. శత్రువుల కదలికలపై ఓ కన్నేసి ఉండడం మంచిది. కుటుంబంలో వివాదాలు చోటు చేసుకోకున్నా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో సృజనాత్మకతతో వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. డబ్బులకు లోటుండదు. ఖర్చులు ఊహించని రీతిలో పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. మీ నైపుణ్యానికి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. పెద్దల పట్ల వినయంతో వ్యవహరించాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారం నిమిత్తం దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే స్పష్టమైన ధోరణితో ముందుకు సాగాలి. వ్యాపారంలో ఒత్తిడి అధికంగా ఉండవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు, అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాల్లో ఆపదలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దృఢ నిశ్చయంతో పని చేసి ఉద్యోగం వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. నూతన గృహ, వాహనయోగం ఉన్నాయి. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీ సంతోషాన్ని నలుగురితో పంచుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ధర్మసిద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. మీరు చేపట్టే పరోపకార కార్యక్రమాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. పెరిగిన ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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