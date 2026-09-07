ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు - ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 7, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 7th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఒక ప్రణాళికతో పూర్తి చేయాలి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా కొంత కష్ట సమయం. నిరుత్సాహం చెందకుండా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి అదృష్టం కూడా తోడై అన్ని రంగాల్లో సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు, అపార్థాలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు రాకుండా ఖర్చులు నియంత్రించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ కుటుంబంలో ఆనందం నింపుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. రుణభారం తొలగుతుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో, ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ నిశ్చయంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి మంచిరోజు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కెరీర్ లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంతో బంధం బలోపేతం అవుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు కాబట్టి పొదుపు సూత్రాలు పాటించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం పాటించడం మంచిది. ప్రయాణాలలో ప్రమాదం ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా, సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారం నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేయడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టు విడుపు ధోరణి పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. కోపం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అనవసర వాదనల్లోకి దిగి అపవాదుల్ని మీదకు తెచ్చుకోకండి. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురుబలం సహకరిస్తోంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటారు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబం వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు అనుకున్న రీతిలో సాగక పోవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహంగా సాగితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపు అవసరం. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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