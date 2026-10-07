ఆ రాశివారికి నేడు క్లిష్టమైన రోజు- శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయ్!
2026 అక్టోబర్ 7వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 7, 2026 at 6:53 AM IST
Horoscope Today 7th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 7వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు వాయిదా వేయకుండా సక్రమంగా నిర్వహించాలి. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. వైద్యవృత్తి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు ఫలవంతమైన రోజు. ఆర్ధిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనవసర వాదనలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్య నియమాలు పాటించడం అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అసూయపరులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలకు తావివ్వకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ, పనిఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలహాలు రాకుండా మాటల్లో సంయమనం పాటించాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు సంబంధించినంత వరకు ఈ రోజు చాలా క్లిష్టమైన రోజు. కొన్ని సంఘటనలు నిరుత్సాహపరచినా ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. వృత్తి పట్ల మీ నిబద్ధతత, ధర్మబద్ధమైన ఆలోచనలు మీకు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. లక్ష్యసాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆత్మీయుల సహకారంతో ఆర్ధిక సమస్యలు అధిగమిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వృత్తి పరమైన అభివృద్ధికి అవలంబించే నూతన వ్యూహాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఒక అనుకోని సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనవసర అపోహలతో సమయాన్ని వృథా చేయవద్దు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచికాలం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయాలతో పాటు, ఆదాయంలోనూ పెరుగుదల ఉంటుంది. సంపద వృద్ధి చెందడం సంతోషాన్ని, సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ పట్టుదల, స్వయంకృషి చక్కని అదృష్టం, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారులకు సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు కూడా అనుకూలమైన సమయం. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. సామాజిక గుర్తింపు, పదోన్నతి లభించే సూచనలున్నాయి. ఒక ముఖ్య వ్యవహారంలో నైతిక విజయం సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇషాదేవతారాధనతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. అనవసర భయాందోళనలు పక్కనపెట్టి ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. ఆత్మీయులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ప్రయత్నం చేయకుండా ఏ పనీ పూర్తికాదు. కీలక నిర్ణయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. బంధువులతో మాటపట్టింపులు దూరంగా ఉండాలి. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక అంశాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆత్మీయుల సహకారంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. నూతన వాహనయోగం ఉంది. అనవసర ప్రయాణాలతో సమయం వృథా కాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాల్లో ముందంజ పడుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
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