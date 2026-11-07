ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు- విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం శుభకరం!
Horoscope Today 7th November 2026 : నవంబరు 7వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
Published : November 7, 2026 at 12:01 AM IST
శుభోదయం! 2026 నవంబరు 7వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా గడుస్తుంది. బుద్ధిబలం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. మిత్రుల కీలకమైన సమాచారం అందుకుంటారు. ఆర్ధికంగా ఎదగడానికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. సామాజికంగా గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొంత ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కష్ట కాలం. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. అనారోగ్య సూచనలున్నాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. నూతన ఆలోచనలు ఆచరణలో పెట్టడానికి సరైన రోజు. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. ఆత్మీయులు, సన్నిహితుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. గృహ అవసరాలకు సరిపడా ఆదాయవనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కుటుంబ సంక్షేమం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. ధనసంబంధ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా సౌమ్యంగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. గురుబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ వ్యక్తిత్వానికి, నాయకత్వ లక్షణాలకు ప్రత్యేక ఆదరణ లభిస్తుంది. స్నేహితుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపార పరంగా, ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధన శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తలపెట్టిన అన్ని పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తి కావడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉండి మనసుకు ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్నేహితులతో కలిసి పర్యాటక ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికే చేసే ప్రయత్నాలు క్రమంగా అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ వేగవంతమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయమార్గాలు అన్వేషిస్తారు. వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. సహనం, ఓర్పుతో మెలగాలి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. తెలివితేటలతో కార్యసిద్ధి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవానికి ఆదరణ, గౌరవం లభిస్తుంది. వృత్తి పరంగా నూతన బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం లభిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా చిక్కుముడిగా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదాయవ్యయాలు సమీక్షించుకుని పెట్టుబడులపై నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వ్యాపార లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. పెద్దల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. విదేశీ ప్రయాణానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు. వృత్తి పరంగా బాగా రాణిస్తారు. ఆలయాల సందర్శన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దైవ దర్శనం మరింత శుభాన్ని చేకూరుస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొంత వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ చాకచక్యంగా అధిగమిస్తారు. నూతన వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఎవరితోనూ వాదనకు దిగవద్దు. కుటుంబ వాతావరణం ఆత్మీయానురాగాలతో నిండిఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల కొంత శ్రద్ధ వహించండి. శివ స్తోత్రం సత్పలితాన్నిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో అవరోధాలను అధిగమించి ముందంజ వేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యనిష్ఠకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీని అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అవగాహన, సహకార స్వభావంతో గృహంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
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