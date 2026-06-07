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ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు- స్థానచలనం జరిగే అవకాశం!

2026 జూన్ 7వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 7th June 2026 : 2026 జూన్ 7వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పరోపకారతత్వంతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు మీలో స్ఫూర్తిని, ఆనందాన్ని నింపుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. ఊహించని ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. కొత్త పనులు చేపట్టడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా లేదు. వృత్తిపరంగా, పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండవు. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరు పట్ల అసంతృప్తిగా ఉంటారు. ప్రణాళిక లోపంతో అనవసరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన చికాకులు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఈ రోజు ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభిస్తే ఆటంకాలు రావచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలం కావు. కుటుంబంలో శాంతిస్థాపనకు కోపాన్ని అదుపు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పదవీయోగం ఉంటాయి. వ్యాపారంలో అదృష్టం కలిసి వచ్చి లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలకమైన వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి. కొన్ని శుభవార్తలు మీ ఆనందాన్ని పెంచుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు పఠించడం శ్రేయోదాయకం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసే ఓ వ్యక్తి తారసపడతారు. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తే అనుకున్న ఫలితాలు పొందగలరు. మీ సామర్ధ్యం, కఠిన శ్రమతో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయానికి పనులు పూర్తి కాకపోవచ్చు. సహోద్యోగుల సహకారం లోపిస్తుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించక నిరాశ చెందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు పొందుతారు. స్థానచలనం, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. సహనం, ఓర్పుతో ఉంటే లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు. పని ప్రదేశంలో వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అధికారులు మీకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారాన్ని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తరించడం ద్వారా లాభాలు పెరుగుతాయి. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. అనవసరపు వ్యయాలు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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