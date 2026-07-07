ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు- వ్యాపారంలో లాభాలు- సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం!
2026 జులై 7వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 7, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 7th July 2026 : 2026 జులై 7వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. తలపెట్టిన పనులు పూర్తయ్యే వరకు పట్టుదల వదలవద్దు. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నమ్మించి మోసం చేసే వారుంటారు జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు నియంత్రించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయ పారాయణ శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అధికారం, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుదలకు కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు రాణిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా పూర్తవుతాయి. కీలక వ్యవహారాలు వేగంగా పూర్తవుతాయి. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. విదేశాల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. దైవానుగ్రహంతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడం కలవర పెడుతుంది. బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కెరీర్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు కాబట్టి పొదుపు సూత్రాలు పాటించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం పాటించడం మంచిది. ప్రయాణాలలో ప్రమాదం ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అద్భుతంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల ఫలితాలు వెలువడుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. బుద్ధిబలంతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తిచేస్తారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆరోగ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోతాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురుబలం సహకరిస్తోంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి సందర్శన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం కొంత వ్యతిరేకంగా ఉంది కాబట్టి ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రయత్నబలం పెంచాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. రుణభారం పెరగకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు అనుకున్న రీతిలో సాగక పోవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహంగా సాగితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపు అవసరం. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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