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ఆ రాశివారికి నేడు పట్టిందల్లా బంగారమే- ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 7వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 7th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 7వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేయడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టు విడుపు ధోరణి పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. కోపం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అనవసర వాదనల్లోకి దిగి అపవాదుల్ని మీదకు తెచ్చుకోకండి. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటారు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబం వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు, అపార్థాలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు మించిపోయేలా ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు రాకుండా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ కుటుంబంలో ఆనందం నింపుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. రుణభారం తొలగుతుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో, ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం , దృఢ నిశ్చయం ఈ రోజు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాయి. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి మంచిరోజు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడి చేపట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేకుండా అన్ని పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం వస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ రోజు అనుకోకుండా ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా, సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారం నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం ఇలా అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. ఏకాగ్రతతో చేసే పనులు లక్ష్యసాధనకు తోడ్పడుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో గృహ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సహచరుల సహకారంతో అనుకూల ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఒక శుభవార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరగకుండా ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో కీలక సమస్యలు పరిష్కరించి ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సరైన రోజు. ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆస్తి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మంచిరోజు. ఉద్యోగంలో స్థిరమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. అధికారులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఖర్చులు నియంత్రించుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

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