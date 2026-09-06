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ఆ రాశివారికి స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- మహాలక్ష్మి ధ్యానం మేలు!

2026 సెప్టెంబర్​ 6వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
నేటి రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 12:03 AM IST

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Horoscope Today 6th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 6వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. అవసరానికి తగిన నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వృత్తిరీత్యా ఏర్పడే కొన్ని పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా డబ్బుకు లోటుండదు. ఆదాయమార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉంటే మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. సంయమనం పాటించండి. ఒక వ్యవహారంలో నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. సహనంతో పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాలి. అధిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక విషయాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. నూతన భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విఘ్నవినాయకుని దర్శనం శుభప్రదం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటాయి. కెరీర్ లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. చేసే ప్రతి ప్రయత్నం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించబోయే పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా ప్రణాళికతో నడుచుకోవాలి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. శత్రువుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ కలహాల విషయంలో మౌనం పాటించడం మంచిది. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు అవలీలగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయం లభిస్తుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయపాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబం కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ వ్యవహారాలు, వృత్తిపరమైన పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. రుణసమస్యలు తగ్గుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంబించకూడదు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థికంగా ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆత్మీయుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. అనవసరం ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి లోపిస్తుంది. తలపెట్టిన పనుల్లో ఆలస్యం అసహనం కలిగిస్తుంది. సహనంతో ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించాలి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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