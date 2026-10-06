ఆ రాశివారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు - హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 6వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 6, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 6th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 6వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒక కీలక విషయంలో పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవహారాలు కొంత ఇబ్బందికరంగా, సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. ఊహించని సవాళ్లు ఎదురైనా మీ సామర్ధ్యంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా సంకటస్థితి ఏర్పడవచ్చు. మితవ్యయం పాటించాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభ, అర్హతకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటే పదోన్నతులు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుకూల పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనుకూల అవకాశాలు లభిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్వయంకృషితో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిరంతర కృషితో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో గత అనుభవం ఉపయోగ పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో మీ సమర్ధతను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆశించిన లక్ష్యాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా ధనయోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. భూ, గృహ విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. స్థిరాస్తి రంగం వారు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
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