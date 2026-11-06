ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు- శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం్
Horoscope Today 6th November 2026 : 2026 నవంబరు 6వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 6, 2026 at 12:02 AM IST
2026 నవంబరు 6వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. మీ మీ రంగాల్లో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతిభను చాటుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనువైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేగవంతంగా అమలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తితో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీ మాటతీరు, తెలివితేటలతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణ పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవానికి తగిన అవకాశాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. భావోద్వేగాలతో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగించవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులు నూతనోత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఆచరణలో పెట్టడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేని మంచిరోజు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇంటా బయట గౌరవం, ఆదరణ పెరుగుతాయి. వృత్తి పరంగా లక్ష్యానికి చేరువ అవుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో సరదాగా, గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విందు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు చోటుచేసుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని మాట్లాడండి. కోర్టు వ్యవహారాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ సమర్ధతకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రారంభించిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మీ అనుభవంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశివారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి. వైవాహిక జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఆలస్యంగానైనా పూర్తవుతాయి. ఆటంకాలకు కృంగిపోకుండా మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే విజయం మీదే! ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమంగా అనుకూలత పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా సహనం, శాంతంతో నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్య పరిస్థితి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. శివ సహస్రనామాలు చదువుకోవడం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తే విజయపథంలో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో పోటీని సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు, సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహ గతులు అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. సమయస్ఫూర్తితో వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులను సైతం మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ సందర్భానుసారంగా తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మీరు సాధించే విజయం మీకు గుర్తింపు తెస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
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