ఆ రాశి వారికి నేడు కుటుంబంలో ఆనందం, ప్రశాంతత- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 జూన్ 6వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 6, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 6th June 2026 : 2026 జూన్ 6వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారులకు ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వృత్తి రీత్యా వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికంగా కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు నిధులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక విదేశీ యాత్రకు అవకాశం ఉంది. దైవ దర్శనం కోసం చేసే తీర్థయాత్రలకు ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయి. శ్రీ విష్ణుమూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కాలం పూర్తిగా సహకరిస్తోంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విఘ్నాలు తలెత్తకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో అధికారుల సహకారంతో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. నిర్ణయాల్లో స్పష్టత ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్వర ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధగా పనిచేయడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం అవసరం. అనవసర చర్చలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వృత్తి పరంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకుంటే ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. వృత్తి పరంగా బాధ్యతాయుతంగా మెలగడం మంచిది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జలగండం ఉంది కాబట్టి జలాశయాల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ ప్రదక్షిణాలు చేయడం వలన ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. పట్టుదలతో అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీర్తి గౌరవం పెరుగుతాయి. అనేక మార్గాలలో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో మీ లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపు సూత్రాలు పాటించాలి. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యకలాపాల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. గృహంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మరిన్ని శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికపరమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందం, ప్రశాంతత పెరుగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
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