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ఆ రాశి వారికి నేడు ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది- ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2026 జులై 6వతేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 6:44 AM IST

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Horoscope Today 6th July 2026 : 2026 జులై 6వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారం లాభాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో కీర్తి, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించడం వల్ల లాభపడతారు. అవివాహితులకు వివాహ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి ఉంది. తలపెట్టిన పనులన్ని సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మీరు చేపట్టే పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాలు పేరు, ప్రఖ్యాతులతో పాటు సమాజంలో గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది. విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. మీ తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపార భాగస్వాములతో రాజీపడేందుకు ప్రయత్నించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. కుటుంబ కలహాల్లో మౌనం పాటించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అవమానకర సందర్భాలకు, మీ కుటుంబానికి చెడ్డపేరు తెచ్చే కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండండి. పరుష వాక్కులతో ఎవరినీ నొప్పించవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తాయి. వైద్య చికిత్సల నిమిత్తం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చవుతుంది. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన వృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కీలకమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. స్వయంకృషితో ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరగడంతో మానసికంగా, శారీరకంగా కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. స్నేహితులు, బంధువులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు విశేషమైన ధనయోగం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి అనువైన రోజు. సమష్టి నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో ఉల్లాసంగా ఉంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారులకు ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వృత్తి రీత్యా వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికంగా కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విఘ్నాలు తలెత్తకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో అధికారుల సహకారంతో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. నిర్ణయాల్లో స్పష్టత ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధగా పనిచేయడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం అవసరం. అనవసర చర్చలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో మీ లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కీలక మార్పు జరగవచ్చు. లక్ష్యసాధనలో ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. చక్కని ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. మీరు సాధించే విజయాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం ఐశ్వర్యాన్నిస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. డబ్బు విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో కొన్ని క్లిష్టమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు, ప్రియమైనవారితో వాగ్వివాదాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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