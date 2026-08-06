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ఆ రాశివారు ఆర్థికంగా నష్టపోవచ్చు- కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 6వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 12:00 AM IST

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Horoscope Today 6th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 6వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. బంధువులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్ధికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు పట్టింది బంగారం అవుతుంది. నూతన ప్రయత్నాలతో ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. బంధువులతో సంబంధ భాంధవ్యాలు పెంచుకోండి! స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. సన్నిహితులతో వేడుకలు, ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. పెరిగిన ఖర్చులతో ఆర్థిక భారం పెరుగుతుంది. అనవసర విభేదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్యనారాయణ స్వామి ధ్యానం ప్రశాంతతనిస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ధర్మబద్ధంగా నడుచుకోవడం వలన అన్ని విషయాల్లో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహంగా పనిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కీలకమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మేలైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించుకోవాలి. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని సంయమనం పాటించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. విశేషమైన ధనలాభాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. బంధువులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రియమైన వారితో ప్రయాణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషి ఫలించి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కొన్ని శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఖర్చులు నియంత్రించుకోవాలి. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అంత అనుకూలంగా ఉండవు. పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా నష్టపోవచ్చు. సహనం, శాంతంతో వ్యవహరించాలి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అవమానకర సందర్భాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం లోపించే సందర్భాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. కొన్ని సమయాల్లో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లక్ష్యంపై దృష్టి నిలిపితే ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. అనవసర ఆందోళనలకు దూరంగా ఉంటే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. పెద్దల మాటలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. దుర్గాస్తుతి పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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