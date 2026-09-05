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ఆ రాశివారికి అదృష్టయోగం- వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 5వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 5th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 5వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిరీత్యా ఒక సువర్ణావకాశం నేడు మీ ఇంటి తలుపు తట్టవచ్చు. గ్రహసంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నందున వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ముందుకు సాగాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు సమయస్ఫూర్తితో అధిగమించాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు తగదు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం అవసరం. కుటుంబంలో వివాదాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సకాలంలో నిర్వహించడం వలన మంచి పేరు లభిస్తుంది. ఆర్థికపరంగా సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీరామనామ స్మరణ శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థికంగా కొన్ని పరిణామాలు మీలో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతాయి. వ్యాపారపరమైన ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. అయితే ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ మీ కృషి, కఠిన శ్రమ కారణంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగడం అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు పెద్దవి చేసుకోకుండా శాంతం వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అంకితభావంతో పని చేసి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు స్వయంగా పర్యవేక్షించడం మంచిది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. ధర్మబుద్ధితో చేపట్టిన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన గృహ, వాహన యోగం ఉంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధిక పని ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. బాధ్యతల నిర్వహణలో ఏకాగ్రత అవసరం. ముఖ్యమైన పనుల్లో పరిస్థితులు అంచనా వేసుకుని ముందుకు సాగాలి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలకు తావు లేకుండా సౌమ్యంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధార్మిక ఆలోచనలు కార్యసిద్ధికి దోహదపడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుభజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరించి ముఖ్యమైన బాధ్యతలు పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని ప్రవర్తించాలి. శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలు ఎదురు కాకుండా ముందస్తు ప్రణాళికతో సాగాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారులతో ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే మేలు జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తినిపుణులు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. మీ ప్రతిభకు సామాజికంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరమైన పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. అధికారిక వ్యవహారాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఇతరుల నుంచి తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాస్తుతి పారాయణ క్షేమదాయకం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. మనసుకు ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల నుంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. ఇతరుల వివాదాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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