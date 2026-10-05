ఆ రాశివారికి ఇవాళ శత్రువులపై విజయం ఖాయం- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 5వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 5, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 5th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 5వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి సహాయం అందుతుంది. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. స్నేహితుల వల్ల ఆర్థికంగా ప్రయోజనం ఉంటుంది. వ్యాపార పరమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. కోర్టు, ఆస్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని శుభవార్తలు మీ ఉత్సాహాన్ని, నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల మద్దతు, సహుద్యోగుల సహకారం ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు, పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముందస్తు ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఇతరుల సహకారంతో మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి లేకుండా ముందు జాగ్రత్తతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. నూతన పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు పురస్కారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ బాగా పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శ్రీ దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురైన ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. అన్ని సమస్యలు క్రమంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. సౌమ్య సంభాషణతో బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పరోపకార కార్యక్రమాలతో కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఒక ప్రణాళికతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థికంగా కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో సవాళ్లు సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదభరితంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పఠనం మనోధైర్యాన్నిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగుతాయి. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
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