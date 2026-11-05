ఆ రాశివారికి నేడు వ్యాపారంలో లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
Horoscope Today 5th November 2026 : 2026 నవంబరు 5వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 5, 2026 at 12:02 AM IST
2026 నవంబరు 5వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ మేధోశక్తి, బుద్ధిబలంతో ముఖ్యమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ సామర్ధ్యానికి తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ పట్టుదలతో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు ఒత్తిడికి గురి చేస్తాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు, స్థిర, చరాస్థులకు సంబంధించిన విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. వ్యాపారంలో మీ ఆలోచనలకూ, ప్రణాళికలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. కుటుంబ విషయాల్లో సహనం, ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా మనోధైర్యం కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెంచాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది. భాగస్వాముల సహకారంతో వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక అవసరాలకు సరిపడా వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ధైర్యంతో పాటు సంయమనం పాటించడం వలన శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించి విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనవసర వ్యయాలు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశాజనకమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రతిపాదనలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ముందుచూపు అవసరం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మహాగణపతి ఆరాధన శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త నిర్ణయాల అమలు విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆదాయాభివృద్ధికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ సమస్యలు మీ రోజును కష్టతరం చేస్తాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో అసాధ్యమైన పనులు కూడా సాధిస్తారు. వేగవంతమైన నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయాభివృద్ధికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల మార్గదర్శకత్వం మేలు చేస్తుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అవాంతరాలు, ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగంలో గత అనుభవంతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. వ్యాపార బాధ్యతలలో నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా సాగిపోతుంది. ఉద్యోగంలో మెరుగైన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీని సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో వ్యవహరించడం వల్ల సత్ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అదుపులేని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్న చిన్న గొడవలతో ఆందోళన చెందుతారు. ఓర్పు, సహనం అవసరం. కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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