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ఆ రాశివారికి వృత్తిరీత్యా వృథా ప్రయాణాలు- కుటుంబంలో కలహాలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 జూన్ 5వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 5th June 2026 : 2026 జూన్ 5వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా వుంటుంది. ఏ పని ప్రారంభించినా పట్టుదలతో ముందుకెళ్తే విజయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు సాధించిన విజయాలు సమాజంలో మీకు మంచి కీర్తిని తెచ్చి పెడతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న ఉద్రిక్తతలు చల్లబడతాయి. వృత్తిరీత్యా చేపట్టిన ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా వుంటాయి. మాతృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఆశాజనకమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి ధననిల్వలు పెరుగుతాయి. దూర ప్రదేశాలకు, తీర్ధయాత్రకు ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో ఊహించని ధనలాభంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో వివేకంతో నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అపరిచితులకు, వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా వుండండి. ప్రయాణాలు, వాయిదా వేయండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అత్యంత అనుకూల ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారంలో స్పష్టమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. సామాజిక కార్యక్రమాలతో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. మానసిక ఉల్లాసం కలిగించే అనేక సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి గురించిన శుభవార్తలు వింటారు. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతా దర్శనం ప్రశాంతతనిస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం బలంగా కలిసి వస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దృఢ సంకల్పంతో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో అన్ని రంగాల్లో విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయి. ముందుచూపుతో, చక్కని ప్రణాళికతో ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. రుణబాధలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో పెద్దల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టు ముడతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వృత్తిరీత్యా వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ తెలివితేటలతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తిరీత్యా, వ్యక్తిగతంగా శుభవార్తలు వింటారు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. సంకట మోచన హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో, ఓర్పుతో మెలగాలి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రియమైనవారి నుంచి కానుకలు అందుకుంటారు. సామాజికంగా మీ పరపతి పెరుగుతుంది. విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు చదవడం ఉత్తమం.

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