ఆ రాశివారికి నేడు అధిక ఖర్చులు- కుటుంబంలో సమస్యలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 జులై 5వతేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 5, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 5th July 2026 : 2026 జులై 5వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కాలం అనుకూలంగా ఉంది. కీలక విషయాల్లో తోటివారి సహాయం ఉంటుంది. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం వల్ల సమయం వృథా కాదు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ఆందోళనలు ఉండవు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించవద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణ, సమయపాలనతో సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో , ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో పురోగతి లోపించడం నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. నిరాశావాదాన్ని దూరంగా ఉంచితే మంచిది. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్దంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు మానుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలివిగా నిర్వహించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించిన చర్చ జరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం, సంతోషం వెల్లివిరుస్తాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. నూతనోత్సాహంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికస్థితి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యవహారంలో ధనలాభం అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగంలో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గు ముఖం పడతాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సౌభాగ్యసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. పరోపకార కార్యక్రమాలతో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభాలనిస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేనందున ప్రారంభించిన పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం జరగవచ్చు. ఉద్యోగంలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఊహించని ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుంది. కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. బంధువులతో, సన్నిహితులతో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. సానుకూల ఆలోచనలతో అన్నింటా విజయం సిద్ధిస్తుంది. కుటుంబంలో ఒక శుభవార్త ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికపరంగా ఈ రోజు గొప్పగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి దైవబలం కూడా సహకరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతో మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆప్యాయత, అనురాగంతో కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసమే మీ విజయానికి పునాది అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధువులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో చంచలత్వం తగదు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిరయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
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