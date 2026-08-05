ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు- ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 ఆగస్టు 5వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 5, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 5th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 5వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరగకుండా ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వ్యక్తిగతంగా ఒక కీలక సమస్యలు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం సుఖ శాంతిమయంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమంగా అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా గతంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. భూ, గృహ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో శుభయోగాలు కలిసివస్తాయి. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆచరణ సాధ్యం కాని ప్రణాళికలతో సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఉద్యోగంలో అధిక శ్రమతో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సందిగ్ధత నెలకొంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి భంగం కలిగించవచ్చు. ప్రయాణాలు క్షేమం కాదు. కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు పాటించడం మంచిది.ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు గ్రహాలు అదృష్టకరంగా కొనసాగుతాయి. అందుకే సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంతకాలంగా అనుభవిస్తున్న కష్టాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఇంటా బయట అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్ధికంగా ఉన్నతమైన స్థితి ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ప్రశాంతమైన ప్రయాణాలు చేస్తారు. బంధువులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఖర్చులు నియంత్రించుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. చేపట్టిన పనులు ప్రణాళికతో పూర్తి చేసి అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో ప్రారంభించిన అన్ని పనులు ఆటంకం లేకుండా సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. అవసరానికి సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అనవసర వివాదాలు, చర్చలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం వలన లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ప్రయత్నిస్తే లక్ష్యసాధన సులభం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరగవచ్చు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తరచూ ఆటంకాలు ఏర్పడుతాయి. సరైన ప్రణాళికతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియత్రించుకుంటే మంచిది. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం తగ్గించుకోండి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఒక సంఘటన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో సమస్యలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఆచరణలో పెడతారు. ఉద్యోగంలో సమస్యలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముందు వెనుక ఆలోచించి డబ్బు ఖర్చు చేయాలి. బంధువులతో వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తవం పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అధిక వ్యయం సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపుకు పోకుండా రాజీధోరణి ఆలంబించండి. ఆవేశాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలతో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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