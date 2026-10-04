ఆ రాశి వారికి నేడు శుభవార్త వింటారు- ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు!
2026 అక్టోబర్ 4వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 4, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 4th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 4వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు వెలువడుతాయి. ఆర్థికంగా మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆత్మీయులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదలతో వ్యవహరిస్తే సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సహనంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి లోపిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగడంతో లాభాలు తగ్గవచ్చు. ఆర్థికంగా అధిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. సమష్ఠి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోయే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించడం అవసరం. మీ కోపాన్ని, మాటలను అదుపులో పెట్టుకోండి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి నిరంతర కృషితో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కఠోర శ్రమతో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి మీ ప్రయత్నాలకు అదృష్టం కూడా తోడవడంతో సఫలం అవుతాయి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సహనం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీకు సరైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ముందుచూపు అవసరం. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురైనా సమర్ధవంతంగా పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. చిన్నపాటి అవరోధాలు అధిగమిస్తారు. కుటుంబ సమస్యలు కొంత ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపడకుండా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచితే ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన శ్రద్ధ వహించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో విజయం సిద్ధిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఏర్పడే చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
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