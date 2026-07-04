ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు ఊహించని ధనలాభాలు- ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు- మహాలక్షి ధ్యానం శుభకరం!

2026 జులై 4వతేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 4th July 2026 : 2026 జులై 4వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ధనలాభం, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి. కుటుంబ సమస్యలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుంది. ఈశ్వర ఆరాధన రక్షిస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు విజయానికి మార్గం చూపుతాయి. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండడం వల్ల పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయద్దు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. కొత్త పనులు చేపట్టడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా లేదు. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ముఖ్యమైన ప్రణాళికలు, నిర్ణయాలు అన్నీ వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దైవచింతనతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు, సవాళ్లను విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు. సమయస్ఫూర్తితో క్లిష్టమైన సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా సహనం, సంయమనం పాటించాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధననష్టం సంభవించకుండా ముందుజాగ్రత్తతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సమస్యలు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించవచ్చు. ఒత్తిడికి లొంగకుండా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులపై నియంత్రణ పాటించండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తినిపుణులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారాలు తమ పోటిదారులపై విజయం సాధిస్తారు. మంచి ఆలోచనతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆత్మీయుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. మహాలక్షి ధ్యానం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో కాలయాపన చేయకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉత్తమం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో కఠిన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు. మనోబలం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సొంత నిర్ణయాలే మేలు చేస్తాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ ప్రశాంతతకు విఘాతం కలగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండక పోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుటాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతమైన వైఖరితో ఉంటే సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నించండి. దుర్గాదేవి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మంచి ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఆర్ధిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి దైవబలం కూడా తోడవడంతో అద్భుత ఫలితాలు రాబట్టుతారు. మీ ఆశయాలు, కర్తవ్యాలు అన్ని నెరవేరుతాయి. కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే వేగవంతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ధనయోగం, ఆస్తియోగం కలిసి వస్తాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

పాపాలను హరించే శివయ్యకు - ఏఏ అభిషేకాలు చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు?

శుక్రవారం ఇలా చేస్తే శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఖాయం- లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ నివసిస్తుందో తెలుసా?

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.