ఆ రాశివారికి త్వరలో కల్యాణ యోగం- శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2026 ఆగస్టు 4వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 4, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 4th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 4వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు ఈ రోజు శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో పురోగతి లోపిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన కార్యక్రమాలు చేపడతారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన దానికంటే అధిక లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా బలపడే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో అన్ని రంగాల్లో విశేషమైన విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపార పరంగా అనేక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం, అధికారుల ప్రశంసలు లభించే సూచనలున్నాయి. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. అవసరానికి సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. అవివాహితులకు కల్యాణ ఘడియలు సమీపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. ఉన్నతాధికారుల ప్రోత్సాహం ఆనందాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహాలంకరణ నిమిత్తం అధిక ధన్యవ్యయం ఉండవచ్చు. ఇష్టకార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సహచరుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. స్థిరమైన ఆలోచనలతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు దృఢ పడతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. మీ రంగాలలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయాన్ని అందుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఆధ్యాత్మిక పరమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం ఐశ్వర్యదాయకం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు తగ్గి క్రమంగా అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. ఒక ఘటనతో కలత చెందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మిత్రుల నుంచి వృత్తిపరంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే పూర్తవుతాయి. పెద్దల సూచనలు పాటిస్తే విజయం సునాయాసంగా లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. దైవానుగ్రహం రక్షణగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రతి విషయంలో ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. సహచరుల సహకారంతో అనుకున్న పనులు ఆలస్యంగానైనా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు నియంత్రిస్తే ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో స్వల్ప ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు తొలగి క్రమంగా సానుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఖర్చులు ఆదాయానికి అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి అవగాహనతో నిర్వహిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. గతంలో నిలిచి పోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అవనసరపు వ్యయాలు చేయకండి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వివాదాలు రాకుండా సహనంతో నడుచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికతో శ్రమ తగ్గుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
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