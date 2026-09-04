ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారుల ప్రోత్సాహం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 4, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 4rth September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తోటివారి సహకారం మేలు చేస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కొన్ని అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. రుణభారం తొలగుతుంది. ఒక సంఘటన మానసికంగా బాధ పెడుతుంది. కుటుంబ విషయాల్లో పట్టు విడుపు ధోరణి పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ వర్తమానాలు అందుతాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే మార్గాలు మెరుగు పడతాయి. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. తలపెట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి కావడం సంతోషం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏకాగ్రతతో చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. చంచల స్వభావంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు లోటుండదు. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం , దృఢ నిశ్చయం మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాయి. తలపెట్టిన అన్ని పనులూ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక సంబంధమైన కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి మంచి రోజు. వ్యక్తిగతంగా కొన్ని పరిణామాలు నిరుత్సాహం కలిగించవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. జీవిత భాగస్వామితో భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా చూసుకోండి. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక నష్టం సంభవించే సూచనలు ఉన్నందున వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. దైవారాధనతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా, సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతం గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం ఇలా అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులు సమన్వయ ధోరణితో ఉండడం వలన కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గకుండా చూసుకోండి. అనవసర వివాదాల్లో చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోయే ప్రమాదముంది. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఊహించని ఖర్చులతో ఆర్థిక భారం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. శని జపంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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