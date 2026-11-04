ఆ రాశివారికి ఆర్థికంగా శుభ సమయం- కృషికి మంచి గుర్తింపు- శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 నవంబరు 4వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 4, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 4rth November 2026 : 2026 నవంబరు 4వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత వహించాలి. లాభనష్టాలు బేరీజు వేసుకున్న తరువాతనే ముందుకు వెళ్లడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఇతరులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతాయి. కీలకమైన వ్యవహారాలకు ఈ రోజు అత్యంత ఫలదాయకమైన రోజు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలు, ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. ఘర్షణలు, గొడవలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తప్పనిసరి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో అపారమైన అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో నడుచుకోవడం వలన లాభపడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. స్వయంకృషితో, క్రమశిక్షణతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కార్యదక్షతకు, సమర్ధతకు ఉన్నతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థిక పరమైన పురోగతికి అనుకూలమైన సమయం. నూతన ఆదాయమార్గాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థిక పరంగా శుభ ప్రదమైన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. సంపాదన పెరుగుతుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు, కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. డబ్బు ఎవరికీ అప్పుగా ఇవ్వద్దు. శత్రుబలం పెరిగే సూచన ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతి కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించాలి. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కీలక ఒప్పందాల విషయంలో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో సౌమ్య సంభాషణలో సంబంధాలు బలపడతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తిచేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ అర్హతకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురుగ్రహ అనుకూలతతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలుస్తారు. సృజనాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారాన్ని లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబం, సంతానం సంబంధిత వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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