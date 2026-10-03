ఆ రాశి వారికి ఊహించని ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 అక్టోబర్ 3వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 3, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 3rd October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 3వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మీయుల సహకారం ఉంటుంది. అవసరానికి ధన సహాయం అందుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రతి విషయాన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం కాదు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా సర్వత్రా అనుకూలతతో అద్భుతమైన లాభాలు ఉంటాయి. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంతో, స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కొన్ని పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కష్టతరంగా మారుతుంది. అనవసర చర్చలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థికంగా కూడా నష్టాలు రావచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూరవుతాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఈ రోజు వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే! వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. పదోన్నతి ద్వారా హోదా పెరుగుతుంది. ఆదాయంలో వృద్ది ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో ఇంటి వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మస్థైర్యంతో వ్యవహరించి క్లిష్టమైన పరిస్థితులను అధిగమిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. బంధుమిత్రులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. కుటుంబంలో శాంతి కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనవసర వాదనలకు దిగవద్దు. తీర్థయాత్రకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవసరమైన సమయంలో సహాయం అందుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. మిత్రుల సహకారం, ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ప్రయాణం ఉండవచ్చు. ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో సమస్యలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.
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