ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీలక్ష్మీగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2026 నవంబరు 3వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 3, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 3rd November 2026 : 2026 నవంబరు 3వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. వైద్యవృత్తి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతమైన రోజు. ఆర్థికంగా మీ కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆశించిన పనులు సకాలంలో నెరవేరుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం నడుస్తోంది. మీ సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి. వృత్తిరీత్యా సంతోషకరమైన సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారంలో గతంలో కన్నా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) :మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార పరంగా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి, నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన రోజు. ఉద్యోగంలో ఊహించని మార్పులు ఎదురవుతాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో పని చేసే ఉద్యోగులకు బదిలీలు, పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఇతరులతో గొడవలకి, వివాదాలకి దూరంగా ఉండండి. మోసపూరిత ఆర్థిక లావాదేవీల విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక అవసరాలకు సరిపడా ధనం అందుబాటులో ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా మీ ఆకాంక్షలు, ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ సామర్ధ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆత్మ విశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పితృ సంబంధమైన, పూర్వీకుల ఆస్తి వ్యవహారాల్లో కొన్ని లాభాలు అందుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీ సౌమ్య సంభాషణతో పరిష్కారం లేని వివాదాలకు ముగింపు పలుకుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రత్యర్థులుపై విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. వృత్తి పరంగా అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభ సమాచారం అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఇంటా బయట గౌరవం, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమతుల్యత పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. పదోన్నతి, పరపతి, ప్రశంస కలిసి వస్తాయి. వ్యాపార పరమైన నిర్ణయాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో లక్ష్య సాధనకు అనువైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా సంతోషకరమైన సమాచారం అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఉన్నత వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మీ సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. సమయపాలనతో ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో పరిస్థితులను నిరంతరం నిశితంగా గమనిస్తూ ఉండాలి. ఆర్థికపరంగా నష్టాలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అత్యుత్తమైన శుభ యోగాలు ఉంటాయి. చాలాకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న వ్యవహారాలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి పరంగా ఒక శుభ సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా నూతన ఆదాయమార్గాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వాతావరణం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. పనులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
పరమశివుని పంచముఖ స్వరూపం విశిష్టత ఇదే!
ఒకే పానవట్టంపై ఐదు శివలింగాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సర్పదోషాల నుంచి విముక్తి- ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా?