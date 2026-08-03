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ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు- ఆదాయంలో వృద్ధి- ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 3వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 3rd August 2026 : 2026 ఆగస్టు 3వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు సకాలంలో నిర్వర్తించడం ద్వారా మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యక్తిగత విషయాలు బహిరంగంగా చర్చించవద్దు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మీ గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు పనులకు ఆటంకంగా మారుతాయి. ఒక ఊహించని సంఘటనతో విచారంగా ఉంటారు. మొదలుపెట్టిన పనులు అసంపూర్ణంగా మిగులుతాయి. వ్యయాలను అదుపులో ఉంచుకోండి, ఉద్యోగంలో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల విజయం సాధించవచ్చు. వ్యాపారులు అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే నష్టాలకు గురికావచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. బంధుమిత్రులతో, సన్నిహితులతో సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు లాభదాయంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ముఖ్యమైన ప్రణాళికలు, నిర్ణయాలు అన్నీ వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దైవచింతనతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయస్ఫూర్తితో క్లిష్టమైన సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. వైద్యపరమైన వ్యయాలు పెరగవచ్చు. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా సహనం, సంయమనం పాటించాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధననష్టం సంభవించకుండా ముందుజాగ్రత్తతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సమస్యలు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించవచ్చు. ఒత్తిడికి లొంగకుండా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులపై నియంత్రణ పాటించండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచిరోజు కాదు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తినిపుణులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులు స్వయంకృషితో విజయం సాధిస్తారు. మంచి ఆలోచనతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆత్మీయుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్షి ధ్యానం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి దైవబలం కూడా తోడవడంతో అద్భుత ఫలితాలు రాబట్టుతారు. మీ ఆశయాలు, కర్తవ్యాలు అన్ని నెరవేరుతాయి. కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే వేగవంతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులు తమ పోటీదారులను విజయవంతంగా అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంది. ధనయోగం, ఆస్తియోగం కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మనచిది. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో కాలయాపన చేయకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సొంత నిర్ణయాలే మేలు చేస్తాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ ప్రశాంతతకు విఘాతం కలగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గతంలో ఉన్న ఆందోళనలు తొలగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండక పోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుటాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతమైన వైఖరితో ఉంటే సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నించండి. దుర్గాదేవి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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