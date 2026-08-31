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ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 31వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 12:03 AM IST

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Horoscope Today 31th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 31వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. నిరాశ చెందకండి. కఠిన శ్రమ, సహనం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్నట్లుగా సకాలంలో పూర్తి కావడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అధికారులు మీ పనితీరుతో సంతృప్తి చెందుతారు. వృత్తిపరమైన వ్యవహారాల్లో రాజీ ధోరణి అవలంబించాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చులను నియంత్రించండి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య నారాయణస్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు లోతుగా ఆలోచించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఆర్థిక లావాదేవీలు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయండి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ బాధ్యతలు విస్మరించవద్దు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో అనుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో వేగంగా, ఆ క్షణానే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పరిణితితో ఆలోచించి ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వ్యాపారంలో ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ఒక కీలక సమస్యకు పరిష్కారం లభించి ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దత్తాత్రేయస్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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