ఆ రాశివారికి ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం- పట్టిందల్లా బంగారం- శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2026 జులై 31వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 31, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 31st July 2026 : 2026 జులై 31వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండడం శ్రేయస్కరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ బాధ్యతలు సకాలంలో నిర్వర్తించడం ద్వారా మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు పరిష్కరించడం చాలా కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. నిరాశ చెందకండి. కఠిన శ్రమ, సహనం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్నట్లుగా సకాలంలో పూర్తి కావడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అధికారులు మీ పనితీరుతో సంతృప్తి చెందుతారు. వృత్తిపరమైన వ్యవహారాల్లో రాజీ ధోరణి సాయపడుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన విషయాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చులను నియంత్రించండి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణాలు ఉంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. నూతన వాహనయోగం కూడా ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన కాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణంతో ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవంతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఒక వ్యవహారంలో పట్టుదలతో వ్యవహరించి విజయం సాధిస్తారు. వృత్తిపరంగా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్ధికంగా విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంది. వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వలన మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్నిపెంచుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గతంలో చేసిన పొరపాట్లు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ బాధ్యతలు విస్మరించవద్దు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో అనుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వ్యాపారంలో ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ఒక కీలక సమస్యకు పరిష్కారం లభించి ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దత్తాత్రేయస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో వేగంగా, ఆ క్షణానే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పరిణితితో ఆలోచించి ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
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