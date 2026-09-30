ఆ రాశివారికి ఉద్యోగంలో కృషికి తగ్గ ఫలితాలు- ఆర్థికంగా లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 30, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 30th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారంలో ముందుజాగ్రత్తతో నష్టాలు తగ్గుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగేయాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం అనుకూలిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. వ్యాపారంలో అప్రమత్తత అవసరం. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా అదృష్టకరమైన రోజు. స్నేహితుల నుంచి సహోద్యోగుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి చెందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దృఢ సంకల్పంతో వ్యవహరిస్తే పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలను ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత కనిపిస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. పరస్పర అవగాహనతో సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. భూ, గృహ, వాహన సంబంధిత విషయాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో ఉత్సాహంగా ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి సమయం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలు పొందుతారు. అనవసరపు ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఫలితం లభించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. వృత్తిపరంగా చక్కగా రాణిస్తారు. ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. సామాజికంగా మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. కాలం కలిసివస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి కోసం మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది. పదోన్నతికి కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
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