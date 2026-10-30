ఆ రాశివారికి నేడు పెట్టుబడుల నుంచి అధిక లాభాలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు!
2026 అక్టోబర్ 30వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 30, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 30th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 30వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యమైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మిత వ్యయం పాటించండి. కుటుంబ వేడుకల్లో ప్రియమైన వారు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అయోమయం, సందిగ్ధం ఏర్పడవచ్చు. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆదాయంలో స్థిరత్వం ఉండదు. అందుకే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితులు, సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతి లభించవచ్చు. ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. వృత్తి పరంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు శుభదినం. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల నుంచి అధిక లాభాలు అందుకుంటారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించాలి. వ్యాపార నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపు అవసరం. కొత్త కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్థిరాస్తి విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో ఆశించిన విజయాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన సమయం. మీ ఆశయాలు, కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. వృత్తి పరంగా పురోగతి లోపించడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆదాయవ్యయాలు సరిసమానంగా ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలతో మనశ్శాంతి లోపిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం విరివిగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది. జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం ప్రమాదకరం. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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