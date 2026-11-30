ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు- కుటుంబ కలహాలతో అశాంతి!
Horoscope Today : 2026 నవంబరు 30వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 30, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 29th November 2026 : 2026 నవంబరు 30వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తితో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా నూతన ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మేలు చేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు రచయితలకు, కళాకారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభించవచ్చు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సానుకూల పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరంగా ఈ రోజు మంచి ప్రయోజనం పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులు, బంధువులతో సరదాగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రారంభించే అన్ని కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తినిపుణులు, ఉద్యోగులకు జీతం పెరుగుదల, పదోన్నతులు వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్తో పాటు బదిలీలకు కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు తెలివైన నిర్ణయాలతో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పొదుపు ప్రణాళికలు చేపట్టడం తెలివైన పని. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి పట్టుదలతో అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అవసరానికి సరిపడా డబ్బు అందుబాటులో ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషదాయకంగా గడుస్తుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి సహనంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో ప్రణాళిక, అనుభవంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో లాభనష్టాలు బేరీజు వేసుకుంటూ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా అంచనాలకు మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఈ రోజు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కీలక పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. మీడియా, సేవా రంగంలో పని చేసే వారికి ఈ రోజు బాగుంటుంది. పదోన్నతులు లభిస్తాయి. జీతాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మానందంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు, గొడవలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
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