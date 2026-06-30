ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో చాలా అద్బుతమైన రోజు- ఉద్యోగంలో ఊహించని విజయాలు!
2026 జూన్ 30వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 30, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 30th June 2026 : 2026 జూన్ 30వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు క్రమంగా తొలగడంతో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్ధలు రావచ్చు. సంయమనం పాటించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు బాగా ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో పనిచేయడం వల్ల విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వేడుకల్లో సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో ప్రతికూల పరిస్థితులను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. అవసరానికి బుద్ధిబలం బాగా పనిచేస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశాలున్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం సంతృప్తినిస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. జీతం పెరుగుదల, స్వస్థానప్రాప్తి వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన వ్యూహాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. సమాజంలో కీర్తి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. భూ, గృహ, ధనలాభాలున్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాప్యం చోటు చేసుకుంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, పనిఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. రుణభారం పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. ఈ రోజు స్థిరాస్తులు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులను బుద్ధిబలంతో మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పు చోటు చేసుకుంటుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆనందకరంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడం మంచిది. డబ్బు విషయంలో ఏమరపాటుగా ఉండద్దు. ఆర్థిక మోసాలకు గురయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం రక్షిస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మంచి ఆలోచనతో చేసే పనులకు ఇతరుల సహాయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు బాగా కలిసి వస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. నూతన పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆనందకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో ఊహించని విజయాలు లభిస్తాయి. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం వుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అద్బుతమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
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