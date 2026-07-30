ఆ రాశివారికి ప్రియమైన వారితో విభేదాలు- పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త!
2026 జులై 30వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 30, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 30th July 2026 : 2026 జులై 29వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో చురుకుదనం అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ విషయాలకు సంబంధించిన చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్యనారాయణమూర్తి ఆరాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులకు కూడా అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం కావచ్చు. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయద్దు. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. సన్నిహితులు, ప్రియమైనవారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక సంఘటన మనస్థాపం కలిగించవచ్చు. కొన్ని సందేహాలు, దుఃఖం మిమ్మల్ని పీడిస్తాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు లాభిస్తాయి. వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. ప్రియమైన వారితో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. షేర్స్, స్టాక్స్లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) :తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మేలు చేస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. లక్ష్యసాధనలో ముందుకుసాగి విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార వ్యవహారాలు అనుభవజ్ఞులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించండి. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు పఠించడం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సరైన ప్రణాళికతో వ్యవహరిస్తే శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఇతరులపై ఆధారపడకుండా స్వయంకృషితో ముందుకు సాగడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగడం, ఆదాయంలో వృద్ధి లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిసితులు ఉంటాయి. ముఖ్య విషయాల్లో అలసత్వం తగదు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం వల్ల నష్టపోతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. బంధు మిత్రులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వాహనప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య, బద్ధకం మీ పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో నిబద్ధత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన పనులు ఆలస్యం లేకుండా పూర్తిచేయాలి. ధననష్టం సంభవించకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించండి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వివాదం, వివాదాలు లేకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే విజయం సునాయాసంగా లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నత బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. ధనలాభాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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