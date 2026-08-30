ఆ రాశి వారికి నేడు ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- అనారోగ్య సమస్యలు!
2026 ఆగస్టు 30వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 30, 2026 at 12:05 AM IST
Horoscope Today 30th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 30వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆదాయం పెరుగుతుంది. అధికారుల అండదండలతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయాలి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల వారికి అద్భుతమైన స్థానబలం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితి లభిస్తుంది. నూతన వస్తువాహన కొనుగోలు యోగం ఉంది. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. తలపెట్టిన అన్ని పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ ఆరాధనతో దోషాలు తొలగి శుభం కలుగుతుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. నూతనోత్సాహంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో అఖండ విజయం సిద్ధిస్తుంది. దైవానుగ్రహంతో గొప్ప సంకల్పాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా అపారమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. నూతన గృహయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు దైవానుగ్రహం కూడా తోడవడంతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. వృత్తిలో ఉన్నతి, విశేషమైన ధనలాభాలు చేకూరుతాయి. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఒక సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యతతో మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణతో శాంతి సౌభాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో అద్భుతమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తారు. వ్యాపారంలో మీ అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. గృహ సౌఖ్యం, కుటుంబంలో ఆనందం నెలకొంటాయి. ధనసంబంధమై విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన మరిన్ని శుభాలు చేకూరుస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి నూతన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయాలి. వారసత్వపు ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో ఘర్షణలు, వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో మనోబలం, స్వయంకృషితో ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు పాటించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వతంత్ర నిర్ణయాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం వల్ల పురోగతి సాధ్యమవుతుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు యోగదాయకంగా ఉంటుంది. శుభగ్రహ అనుకూలతతో అత్యంత అనుకూలమైన శుభసమయం నడుస్తోంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, మన్ననలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
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