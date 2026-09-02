ఆ రాశివారికి పట్టిందల్లా బంగారం- పెట్టుబడులకు ప్రయోజనాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 2, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 2nd September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించాలి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనంతో మెలగాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగు పడతాయి. భవిష్యత్కు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధు మిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తాయి. అనుకూల గ్రహ సంచారంతో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు ప్రయోజనాల ఫలాలు అందుతాయి. వ్యాపారంలో ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆత్మీయులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీహరి ధ్యానం మరిన్ని శుభాలనిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఇష్టమైన వారితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో సమస్యలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. సామాజిక గౌరవం, పరపతి పెరగడం మరింత శక్తినిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తున్నందున అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఇష్టకార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరగకుండా ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వ్యక్తిగతంగా ఒక కీలక సమస్యలు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం సుఖ శాంతిమయంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనైశ్చరణ స్మరణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు సాఫీగా సాగడంతో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వృత్తి పరమైన ఆందోళనలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. తోబుట్టువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సన్నిహితులతో ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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