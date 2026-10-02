ఆ రాశివారికి ఆర్థికంగా ఊహించని ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు!
2026 అక్టోబర్ 2వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 2, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 2nd October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 2వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆదాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మెరుగైన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక, స్థిరాస్తి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక, వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవద్దు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో హోదా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నెరవేరుస్తారు. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. స్వయంకృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఊహించని ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. వ్యాపార వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. సన్నిహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు శాంతం, సహనంతో మెలగాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగు పడతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యమైన పనుల్లో తీవ్రమైన జాప్యం అసహనం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పెట్టుబడుల విషయంలో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా పరిస్థితులు మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగాలి. కుటుంబంలో శుభపరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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