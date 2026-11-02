ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో ఆశించిన ప్రయోజనాలు- శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు!
2026 నవంబరు 2వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 2, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 2nd November 2026 : 2026 నవంబరు 2వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఒక సువర్ణావకాశం నేడు మీ ఇంటి తలుపు తట్టవచ్చు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిశితంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా చూసుకోండి. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిదానించి ముందుకు సాగాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. సహనాన్ని కోల్పోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు కొంత ఇబ్బందికరంగా పరిణమిస్తాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం తగదు. వ్యాపారంలో ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ నిరంతర కృషితో అధిగమించవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించకపోవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. కొత్త పరిచయాలు, అవకాశాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు, సూచనలు పాటించడం మంచిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో పరస్పర అవగాహనతో ముందుకెళ్లాలి. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. కుటుంబ కలహాలు చికాకు పెడతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహనాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో వ్యాపారం లాభాల బాటలో నడుస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో నడవడం మంచిది. న్యాయపరమైన వివాదాలలో మీకు అనుకూలమైన తీర్పు వస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు శ్రద్దగా నిర్వహించాలి. చిన్న పొరపాటుకు కూడా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. సంతానం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులు కీలక ఒప్పందాల విషయంలో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో పెట్టే పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పరస్పర అవగాహనాలతో బంధాలు బలపడతాయి. గృహ సంబంధ విషయాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సరైన ప్రణాళికతో ఉద్యోగంలో ఆశించిన ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు, వృత్తినిపుణులకు లాభదాయకమైన రోజు. ఆర్థిక లాభాలతో పాటు పదోన్నతి పొందే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవమర్యాదలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రతిపాదనలు ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక అవసరాలకు సరిపడా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ప్రయాణాల్లో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీరామనామజపం శాంతినిస్తుంది.
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