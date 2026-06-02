ఆ రాశి వారికి నేడు ఉద్యోగ, వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనలాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 జూన్ 2వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 2, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అధికారులతో శాంతంగా వ్యవహరించాలి. కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. అనవసర కోపంతో వృత్తిపరంగా శత్రువులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడం తెలివైన పని. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేసినప్పటికీ విజయం అంత త్వరగా లభించదు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం కాదు. ప్రయాణంలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికతతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
మిథునం (Gemini) :మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. వృత్తి పరమైన ధనలాభాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. మీ ధర్మనిష్ఠ మీ గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. స్నేహితులతో , కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మధురమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలతో ఈ రోజంతా సంతోషంగా గడుపుతారు. మీ తెలివితేటలతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూలత ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో అస్థిర పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగించవచ్చు. భూమి, ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. క్రమశిక్షణ, ముందుచూపుతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనా మనోధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. కీలక విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం అవసరం. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలకు అవకాశం ఉంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. దైవానుగ్రహంతో అనుకున్న పనులు వెంటనే నెరవేరుతాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్ధయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తరచూ ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. చంచల బుద్ధితో చిక్కుల్లో పడతారు. దుష్టుల సాంగత్యానికి దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం డబ్బు ఖర్చు పెడతారు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో శ్రద్ద వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. వాహన ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో, పట్టుదలతో లక్ష్యాలు సునాయాసంగా సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. దైవానుగ్రహంతో ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. రుణబాధలు తగ్గుతాయి. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడపడం మనఃసౌఖ్యం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతలో అన్ని రంగాల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. అవివాహితులకు వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
