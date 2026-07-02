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ఆ రాశివారికి నేడు వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారమే!- శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం!

2026 జులై 2వతేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 2nd July 2026 : 2026 జులై 2వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా వుంటుంది. రెట్టించిన ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం విజయానికి దారితీస్తుంది. ఆర్థికంగా మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రేమాభిమానాలు, ఆశీస్సులు అదనపు బలాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఉల్లాసంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు సంబంధించి అద్భుతమైన శుభవార్త వింటారు. ఆర్థికపరమైన చిక్కులు తొలగి నూతనోత్సాహం చేకూరుతుంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలుకు అనువైన సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం అనుబంధాలను దృఢం చేస్తుంది. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ధైర్యసాహసాలతో అన్ని రంగాల్లో విజేతగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమించి విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను చాకచక్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. స్నేహితులు, కుటుంబంతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుపై మీ స్పష్టత, ప్రణాళికలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వంతో రుణాల బాధ తగ్గుతుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కెరీర్​లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కొన్ని శుభవార్తలు అందడంతో కుటుంబంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రులతో విందువినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మరిన్ని శుభాలు చేకూరుస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు మానసిక ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు అధిగమించగలిగితే విజయం మీదే! ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. క్రమశిక్షణతో, సమయపాలనతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. అదృష్టయోగం ఉంది. వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. నూతన ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి మంగళకరమైన రోజు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగంలో కొంత వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సందిగ్ధత, అనిశ్చితి ఉంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొంటుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పట్ల మీ అంకితభావం, కృషి అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రేమాభిమానాలు నూతనోత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణభారం తొలగడంతో ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. ఒక వ్యవహారంలో ధనలాభం చేకూరుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వలన ఆనందం, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయి.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సహనంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో సమస్యలు క్రమంగా తొలగడంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మొహమాటంతో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. బంధువులతో, కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శనిధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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