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ఆ రాశివారికి శ్రమకు తగిన గుర్తింపు- ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలం- ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 2వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 12:03 AM IST

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Horoscope Today 2nd August 2026 : 2026 ఆగస్టు 2వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారంలో ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. వ్యాపారం బాగా రాణిస్తుంది. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు పొందగలరు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) :వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. మీ కృషి ఫలించి మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మీరు చేపట్టిన పరోపకార కార్యక్రమాలు మీకు పేరు, ప్రఖ్యాతులతో పాటు సమాజంలో గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా నేడు ఉండబోతున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ముందుకు సాగితే ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులు తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు రాకుండా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టుదలకు పోకుండా రాజీధోరణి అవలంబించండి. విలాసాల కోసం, వినోదాల కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు కోసం ప్రయత్నబలం పెంచాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంత అనుకూలం కాదు. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగే సందర్భాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. ఇతరులను నొప్పించేలా మాట్లాడవద్దు. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ప్రణాళికతో పూర్తిచేస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. సహోద్యోగులు, అధికారుల సహకారం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాములతో చేసుకునే ఒప్పందం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఒక సంఘటనతో మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటారు. స్నేహితులు, బంధువులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణనాయాకాష్టకం పఠించడం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో కొంత ఆలస్యం జరిగినప్పటికీ అంతిమంగా విజయం సాధిస్తారు. కీలకమైన సందర్భాల్లో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారులు భాగస్వాముల నుంచి పెట్టుబడుల రూపంలో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబంలో ఘర్షణలు, వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సత్సంకల్పంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. వృత్తి పరంగా అందివచ్చే అవకాశాలను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించండి. దీర్ఘకాలిక, స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు ఇది మంచి రోజు. దీర్ఖకాలంలో దీని వలన ప్రయోజనాలు, లాభాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అనవసర విషయాలు గురించి ఆలోచించకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకులాలతో ముఖ్యమైన పనులన్నీ సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. సన్నిహితుల సహకారంతో ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచుగా ఆటంకాలు రావడం చికాకు పెడుతుంది. పనిప్రదేశంలో కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని సహనంతో మెలగాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన శుభవార్తలు ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహంతో ముఖ్యమైన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల, శ్రేయోభిలాషుల సూచనలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విదేశాల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా సకాలంలో పూర్తి చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో శుభఫలితాలు పొందుతూ, మీ లక్ష్యాలకు చేరువవుతారు. వ్యాపారంలో నిరంతర కృషి, ఆత్మవిశ్వాసం విజయాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యుల పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎంత కృషి చేస్తే అంత ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. ఓపికతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ సభ్యులు, ప్రియమైనవారితో వాగ్వివాదాలకు అవకాశం లేకుండా ఆవేశాన్ని అదుపులో పెట్టుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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