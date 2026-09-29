ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు- ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు!
2026 సెప్టెంబర్ 29వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 29, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 29th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 29వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్ధిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవసరానికి ఆత్మీయుల నుంచి ధన సహాయం అందుతుంది. కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేసినప్పటికీ విజయం అంత త్వరగా లభించదు. నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్న బలాన్ని పెంచాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో మనశ్శాంతి పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి కాలం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. వృత్తి పరంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. నిరంతర కృషితో పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా ఆచి తూచి నడుచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడుస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఒత్తిడి కలిగించే అంశాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ప్రియమైనవారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయక పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు వచ్చినప్పటికీ పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. పెద్దల ఆశీస్సులు, సహకారం అండగా ఉంటాయి. కొన్ని విషయాలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలం, తెలివితేటలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. అధికారులు ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించడానికి ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం జరిగే సూచన ఉంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సహచరుల సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు సులువుగా పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. కోర్టు వ్యవహారాల్లో శ్రద్ద వహించండి. వాహన ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే శ్రమ తగ్గుతుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ వలన బంధాలు బలపడతాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన రోజు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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