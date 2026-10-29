ఆ రాశివారికి నూతన అవకాశాలు- ఆర్థిక లాభాలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 అక్టోబర్ 29వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 29, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 29th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 29వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మస్థైర్యంతో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీకు అప్పగించిన బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి మంచి గుర్తిపు పొందుతారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి కాలం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. వృత్తి పరంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే అన్ని పనులు సావకాశంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. మీ వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో ఇతరులు జోక్యం చేసుకోకుండా చూసుకోండి. మొహమాటంతో చిక్కులో పడతారు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి పరంగా ఎదురయ్యే నూతన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. భూమి, స్థిరాస్తి వ్యవహారాలకు అనుకూలమైన రోజు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. నిరంతర కృషితో పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా ఆచి తూచి నడుచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదలతో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో కీలక ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభువృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడుస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ముందుచూపుతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ప్రియమైనవారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు పనులకు ఆటంకంగా మారుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవసరానికి ధన సహాయం అందుతుంది. కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన రోజు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సాహసరణమా పారాయణ శుభకరం.
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