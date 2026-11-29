ఆ రాశివారికి లక్కీ డే- ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సాధిస్తారు- శివాష్టకం పఠించడం శుభప్రదం!
Horoscope Today : 2026 నవంబరు 29వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 29, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 29th November 2026 : 2026 నవంబరు 29వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మేధోసంపత్తితో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఊహించని ధనలాభాలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ ధనవ్యయంలో నియంత్రణ అవసరం. కుటుంబంలో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీని సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయోజకత్వానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. క్లిష్టమైన బాధ్యతలు నేర్పుగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో తలదూర్చవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవానికి తగిన అవకాశం లభిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో తెలివైన నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో సంయమనం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ కలహాలు కొంత అశాంతి కలిగిస్తుంది. మాట అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన వ్యవహారాలన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. వ్యాపారంలో పోటీని అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. స్వయంకృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. నూతన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబ సంక్షేమానికి అవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పరస్పర అవగాహనతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. సన్నిహితుల నుంచి శుభ సమాచారం అందుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివాభిషేకం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అభీష్టసిద్ధికి అనువైన మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. స్వతంత్ర ఆలోచనలతో కార్యసిద్ధి సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ అనుభవానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ప్రతిబంధకాలను ఎదుర్కొనే మానసిక దృఢత్వం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. బంధుమిత్రుల నుంచి ఆర్థికలబ్ధి ఉండవచ్చు. నిరంతర కృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. శ్రీ శివసహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగడంతో లాభాలు తగ్గవచ్చు. ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. అనవసర వ్యయాలు నియంత్రించి పొదుపు చర్యలు పాటించాలి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శివాష్టకం పఠించడం శుభప్రదం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. కార్యనిర్వహణలో మీ ప్రజ్ఞాపాటవాలకు విశేషమైన ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. అన్ని రంగాల్లో విజయాన్ని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు కీలక ఒప్పందాల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం తెలివైన పని. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో దూరదృష్టి అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఘర్షణలు, గొడవలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. మహాగణపతి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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